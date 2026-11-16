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Bodrum'da vinçle denize indirilen bot soruşturması: 10 kişi adliyeye gönderildi

Bodrum'da deniz yoluyla yapılan düzensiz göçte kullanılan botun vinçle denize indirilmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da vinçle denize indirilen bot soruşturması: 10 kişi adliyeye gönderildi

Operasyonun ayrıntıları

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım tarihinde İçmeler mevkisinden deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan saha kontrollerinde bir grubun ormanlık alanda beklediği tespit edildi.

Denizden yakalama ve botun kullanımı:

Güvenlik güçlerinin tespitleri sonrası, 12 Kasım günü denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşarak ormanlık alandan bekleyen göçmenleri aldığı belirlendi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verilmesiyle düzenlenen operasyonda, durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Taşıma, maliyet ve soruşturma:

Ekiplerin yaptığı araştırmada, göçmenlerden bir kısmının kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirildiği tespit edildi. Olayda kullanılan lastik botun, Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınıp İçmeler çekek alanı'ndan denize indirildiği belirlendi; organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin TL ödediği saptandı.

Soruşturma kapsamında, göçmenleri Bodrum'a getirdiği, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen toplam 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, bir yandan insan kaçakçılığı zincirinin kara ve deniz yollarını birlikte kullandığını gösterirken, yetkililer olayla ilgili soruşturmayı derinleştirip bağlantıların tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

BODRUM İLÇESİNDE 32 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK...

BODRUM İLÇESİNDE 32 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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