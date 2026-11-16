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Jandarmadan Arnavutköy'de kapsül üretimine büyük darbe

Arnavutköy'de jandarma operasyonunda yaklaşık 140 kilo pregabalin ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi; iki imalathane bulundu, 5 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Arnavutköy'de kapsül üretimine büyük darbe

Arnavutköy'de yürütülen operasyonun özeti:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Arnavutköy'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yaklaşık 140 kilo pregabalin ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi, iki ayrı imalathane tespit edildi.

Araç takibi ve ilk bulgular:

Operasyon kapsamında 16 Kasım tarihinde Karaburun Mahallesi'nde tespit edilen iki araç takibe alındı ve durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, ilk etapta yaklaşık 125 kilo pregabalin ile birlikte, 10 kutu pregabalin içeren hap bulundu. Bu bulgular, soruşturmayı genişletmek için ekipleri daha fazla adrese yönlendirdi.

İmalathanelerin tespiti ve aramalar:

Belirlenen toplam 8 adreste ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda Karaburun Balıkçı Barınağı içinde ve Karaburun Mahallesi'nde olmak üzere iki ayrı imalathane ortaya çıkarıldı. Bu alanlarda yapılan aramalarda ek olarak 35-40 kilo pregabalin ile yaklaşık 160 kilo pregabalin içeren hap ele geçirildi. Hapların adet sayımının ilerleyen aşamalarda yapılacağı belirtildi.

Ele geçirilen malzeme listesi:

Operasyonda ele geçirilenlerin arasında ayrıca 30 kilo boş kapsül, 2 ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutu yer aldı. Yetkililer, toplam miktarların ve ekipmanların üretim kapasitesine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin çalışmaları derinleştirerek soruşturmayı genişletiyor.

Yetkililer, imalathanelerde bulunan ekipman ve hammaddelerin, seri üretime uygun düzenekler içerdiğini, bunun da soruşturmanın boyutunu etkilediğini ifade etti. Hap sayımına ve kriminal incelemelere bağlı olarak soruşturmanın bir sonraki aşamalarında ek bilgi paylaşılacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY’DE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAKLAŞIK 140...

ARNAVUTKÖY’DE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAKLAŞIK 140 KİLO PREGABALİN MADDESİ VE 160 KİLO LYRİCA HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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