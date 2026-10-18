Bodrum’un incileri taraftar önünde Fenerbahçe Medicana’yı net skorla geçti

maç özeti:

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 3. haftasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ağırladığı Fenerbahçe Medicana karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bodrum’un İncileri ilk sette rakibine oyun kurma fırsatı tanımadı ve seti 25-12 ile tamamladı.

İkinci sette de tempo kontrolünü elinde tutan yeşil-beyazlı ekip, savunma organizasyonunu sıkı tutup hücum etkinliğini artırdı; set 25-11 bitti ve skor 2-0'a geldi. Üçüncü sette Fenerbahçe Medicana kısa süreli bir direnç gösterse de Bodrumspor taraftar desteğini arkasına alıp oyunun dengesini yeniden sağladı ve seti 25-18 ile kapattı.

oyun ve taktik değerlendirmesi:

Bodrum takımı, maç boyunca özellikle servis ve karşılamada üstünlük kurdu; bu durum hücum organizasyonlarına daha fazla pozisyon sundu. Savunmadaki isabet ve blok etkinliği rakibin hücum ritmini bozarken, hızlı tekrar hücumlarla sayılar oluşturuldu. Fenerbahçe Medicana ise üçüncü sette toparlanma sinyalleri verdi ancak ilk iki sette yaşanan sayısal geriyi kapatmak için yeterli süre bulamadı.

seyirci desteği ve maç sonrası:

Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kanat Özsert ve Av. İdil Ekmekçi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti. Maçın ardından oyuncular tribünleri dolduran destekçileriyle birlikte galibiyeti coşkuyla kutladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin dördüncü haftasında 20 Ekim Salı günü İstanbul deplasmanında Yeşilyurt ile karşılaşacak.

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR, KONUK ETTİĞİ FENERBAHÇE MEDİCANA’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.