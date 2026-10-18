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Kahramanmaraş evinde Antepia'yı üç sette mağlup etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 5. haftasında Antepia'yı setlerde 25-19, 25-17, 25-19'la 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş evinde Antepia'yı üç sette mağlup etti

Kahramanmaraş evinde Antepia'yı üç sette mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 5. hafta maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Antepia Spor Kulübü karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Karşılaşma, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynandı.

maç bilgileri:

Salon: Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Ünal Kocaman, Alparslan Yıldırım
Setler: 25-19, 25-17, 25-19

kadrolar ve maçın seyri:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Yasmin Tasan, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Vural, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle, Esra Armağan Kavak.

Antepia: İlayda Can, Zekiye Yağmur Kurt, Belinay Kocamanbaş, Melek Altunkaya, Zeynep Sıla Demirci, Kübra Kurtoğlu, Hayrunnisa Oğuz, İLkay Yılmaz, Şevval Buse Yılmazer, Ece Almacıoğlu, Elif Sena Zorlu, Ecrin Kaplan.

Maç boyunca Kahramanmaraşlı oyuncular servis ve blok organizasyonlarında etkinlik göstererek setlerde üstünlük kurdu. Üç sette alınan net skorlar, ev sahibi ekibin karşılaşmayı baştan sona kontrol ettiğini gösterdi ve takım ligdeki çıkışını sürdürdü.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU UZMAN POSTA KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP’UN BEŞİNCİ HAFTASINDA...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU UZMAN POSTA KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP’UN BEŞİNCİ HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ ANTEPİA SPOR KULÜBÜ’NÜ TARAFTARININ MÜTHİŞ DESTEĞİYLE MAĞLUP EDEREK LİGDEKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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