Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7186 +0,09%
Bist 11.052,09 -0,58%
Altın Gram 6.451,80 +0,63%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,22 -1,32%
--°

Boelo fırtınası Britanya'da can aldı: 90 binden fazla konut elektriksiz

Boelo Fırtınası İngiltere ve İskoçya'da etkili oldu; devrilen ağaçlar iki kişinin ölümüne, 90 binden fazla konutun elektrik kesintisine yol açtı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:52

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 13:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Boelo fırtınası Britanya'da can aldı: 90 binden fazla konut elektriksiz

Boelo fırtınası britanya'da yaşamı etkiledi

Birleşik Krallık'ı etkisi altına alan Boelo Fırtınası, İngiltere ve İskoçya'da ulaşım ve enerji altyapısında önemli aksamalara neden oldu. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte devrilen ağaçlar ve tehlikeli hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Devrilen ağaçlar iki can aldı, yaralananlar var:

Fırtına sonucu İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde ve İskoçya'nın Dumfries ve Galloway bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 20'li ve 60'lı yaşlarda iki kişi hayatını kaybetti. Aberfeldy kasabasında bir ağacın devrilmesi sonucu iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaylardan biriyle ilgili olarak Londra Metropolitan Polisi, Finchley'deki Dollis Road'da hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine ekiplerin saat 12.40 civarında sevk edildiğini ve sürücünün olay yerinde öldüğünün belirlendiğini bildirdi.

Kuzeybatı Komuta Birimi'nden Başmüfettiş Guy Ellwood ise olaya ilişkin, Bu son derece trajik bir olay. Hayatını kaybeden genç adamın yakınlarına başsağlığı diliyoruz ifadesini kullandı.

Enerji altyapısında geniş çaplı kesintiler:

Enerji Şebekeleri Birliği (ENA) açıklamasına göre, şiddetli hava şartları nedeniyle dün yerel saatle 19.00 itibarıyla 90 binden fazla konut elektriksiz kaldı. ENA, kesinti yaşanan bölgelere yeniden enerji sağlanmasında gecikmeler olduğunu; bunun sebebinin "tehlikeli hava şartlarının mühendislerin güvenli bir şekilde çalışmaya başlamasını zorlaştırması" olduğunu belirtti.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları sürdüğü sürece ağaç devrilmesi, düşen dallar ve altyapı arızalarına karşı dikkatli olunması, mümkünse zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve yetkililerin uyarılarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

İNGİLTERE VE İSKOÇYA&#039;DA ETKİLİ OLAN BOELO FIRTINASI&#039;NDA DEVRİLEN AĞAÇLARIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ...

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA ETKİLİ OLAN BOELO FIRTINASI'NDA DEVRİLEN AĞAÇLARIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 90 BİNDEN FAZLA KONUT ELEKTRİKSİZ KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada
images

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026