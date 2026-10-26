Boelo fırtınası Britanya'da can aldı: 90 binden fazla konut elektriksiz

Boelo fırtınası britanya'da yaşamı etkiledi

Birleşik Krallık'ı etkisi altına alan Boelo Fırtınası, İngiltere ve İskoçya'da ulaşım ve enerji altyapısında önemli aksamalara neden oldu. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte devrilen ağaçlar ve tehlikeli hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Devrilen ağaçlar iki can aldı, yaralananlar var:

Fırtına sonucu İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde ve İskoçya'nın Dumfries ve Galloway bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 20'li ve 60'lı yaşlarda iki kişi hayatını kaybetti. Aberfeldy kasabasında bir ağacın devrilmesi sonucu iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaylardan biriyle ilgili olarak Londra Metropolitan Polisi, Finchley'deki Dollis Road'da hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine ekiplerin saat 12.40 civarında sevk edildiğini ve sürücünün olay yerinde öldüğünün belirlendiğini bildirdi.

Kuzeybatı Komuta Birimi'nden Başmüfettiş Guy Ellwood ise olaya ilişkin, Bu son derece trajik bir olay. Hayatını kaybeden genç adamın yakınlarına başsağlığı diliyoruz ifadesini kullandı.

Enerji altyapısında geniş çaplı kesintiler:

Enerji Şebekeleri Birliği (ENA) açıklamasına göre, şiddetli hava şartları nedeniyle dün yerel saatle 19.00 itibarıyla 90 binden fazla konut elektriksiz kaldı. ENA, kesinti yaşanan bölgelere yeniden enerji sağlanmasında gecikmeler olduğunu; bunun sebebinin "tehlikeli hava şartlarının mühendislerin güvenli bir şekilde çalışmaya başlamasını zorlaştırması" olduğunu belirtti.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları sürdüğü sürece ağaç devrilmesi, düşen dallar ve altyapı arızalarına karşı dikkatli olunması, mümkünse zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve yetkililerin uyarılarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA ETKİLİ OLAN BOELO FIRTINASI'NDA DEVRİLEN AĞAÇLARIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 90 BİNDEN FAZLA KONUT ELEKTRİKSİZ KALDI.