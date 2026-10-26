Menteşe'nin su yönetim modeli ulusal yarışmada ödüle değer bulundu

menteşe'de proje ödülle taçlandı

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Su Kenti Menteşe' projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen '2026 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Çevre ve Sağlık' kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediyenin suyu verimli ve döngüsel kullanma hedefi yarışmada ön plana çıktı.

yarışmanın kapsamı ve amaçları:

Yarışmaya 58 üye belediye 117 projeyle katıldı ve uygulamalar, belediye ölçekleri göz önüne alınarak 7 farklı kategoride jüri değerlendirmesine sunuldu. 'Herkes İçin Sağlık' ve 'Tek Sağlık' temalarıyla düzenlenen etkinlik, yerel yönetimlerin kent sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalarını görünür kılmayı ve başarılı uygulamaların belediyeler arasında paylaşılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

projenin uygulaması ve etkileri:

Menteşe Belediyesi tarafından 2024'te başlatılan 'Su Kenti Menteşe' projesi, suyun verimli ve döngüsel kullanımını hedefliyor. Proje kapsamında ileri biyolojik yöntemle arıtılan su, yıllık ortalama 300 bin metreküp ile 870 bin metrekare yeşil alanın su ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor. Ayrıca yağmur suyu hasadıyla temizlik hizmetlerinde yılda yaklaşık 171 metreküp su tasarrufu sağlanıyor ve iklim değişikliği ile sıfır atık eğitimleri bu yıl 3.500 öğrenciye ulaştı.

Ödül, Menteşe'de uygulanan su yönetimi yaklaşımının yerel ölçekte hem çevresel hem de sağlık odaklı kazanımlar ürettiğini gösteriyor ve benzer kentler için paylaşılabilecek bir örnek uygulama olarak öne çıkıyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘SU KENTİ MENTEŞE’ PROJESİ, TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ'NİN DÜZENLEDİĞİ ‘2026 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI’NDA ‘ÇEVRE VE SAĞLIK’ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.