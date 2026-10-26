Tekirdağ'da yunus timleri eski otogar yolu'nda kapsamlı denetim yaptı

Tekirdağ'da yunus timleri eski otogar yolu'nda denetim yaptı:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polis Timleri, kentin giriş noktalarından biri olan Eski Otogar Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Denetim, suç ve suçluyla etkin mücadele ile şehirde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla planlandı.

denetimin kapsamı:

Uygulamada ekipler, şüpheli şahıslar ve araçları durdurarak kimlik ve kayıt kontrolleri yaptı. Özellikle Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları ile aranan şahıslara yönelik kontroller ön plana çıktı. Denetim kapsamında hem otomobil hem de motosikletler titizlikle incelendi.

uygulama ayrıntıları:

Ekipler durdurulan araçların iç ve dış bölümlerini kontrol ederek sürücüler ve araçlarda bulunan kişiler üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Motosikletlerin de dahil edildiği kontrollerde olası suç unsurlarının tespiti amaçlandı; şüpheli durumlarda gerekli işlemler yapıldı.

Yetkililer, Yunus Polis Timlerinin kent genelinde asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerine devam ettiğini belirtti. Uygulamanın, bölgedeki güvenlik algısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YUNUS POLİS TİMLERİ, KENTİN GİRİŞ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ESKİ OTOGAR YOLU ÜZERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.