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Turgutlu'da düzenlenen operasyonda binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

Turgutlu'da narkotik operasyonunda 1.635 sentetik ecza hapı, 816 gram net sentetik ecza tozu ve esrar ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutlu'da düzenlenen operasyonda binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Operasyonu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda ev ve üzerindeki incelemelerde 31 kutu içinde toplam 1.635 adet sentetik ecza hapı tespit edildi. Ayrıca aramalarda daralı ağırlığı 1,47 gram esrar ile 72 kutu içinde daralı ağırlığı 1.392 gram, net ağırlığı 816 gram sentetik ecza tozu ele geçirildi. Olay yerinde bulunan 1.440 TL nakit paranın ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiriliyor.

soruşturma ve gözaltı:

Operasyon kapsamında B.C. (47) ve A.C. (29) isimli şüphelilerin adreslerinde ve B.C.'nin üzerinde aramalar yapıldı. İşlemler sonucunda B.C. gözaltına alındı, firari olan A.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Yetkililer, firarinin tespit edilmesi için saha ve istihbarat birimlerinin koordineli çalıştığını bildirdi.

emniyetin değerlendirmesi:

Yetkililer ele geçirilen miktar ve paketleme biçiminin ticari amaçlı dağıtıma işaret ettiğini belirtti. Soruşturma, ele geçirilen maddelerin tedarik zincirinin çözümlenmesi ve olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılmasına odaklanacak şekilde devam ediyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1635...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1635 SENTETİK ECZA HAPI, SENTETİK ECZA TOZU VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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