bursalılar cumhuriyet için binlerce adımla buluştu

Bursa'da 29 Ekim coşkusu sokaklara taştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı anısına yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona katılanlar, kırmızı-beyaz renklerle kent merkezinde Cumhuriyet ruhunu sporla buluşturdu.

Starttan finişe: katılım ve organizasyon:

Koşu, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünden start alarak tarihi Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda sona erdi. Yaklaşık 4 bin katılımcının yer aldığı 5 kilometrelik parkur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Koşu öncesinde tüm katılımcılara tişört, çanta ve boyunluk hediye edildi.

Yetkililerden birlik ve anma vurgusu:

Finiş noktasında katılımcılara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemini öne çıkardı. Biba, etkinliğin anlamına dikkat çekerek "Önemli olan bitiş çizgisi değil, burada Cumhuriyet için bulunmaktı" ifadelerini kullandı ve şehitler ile gazilerin anısını yad etmenin çağrısını yineledi.

Startı Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aksoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş birlikte verdi. Meydanı dolduran katılımcıların oluşturduğu kırmızı-beyaz görüntü, organizasyonun simgesel birliktelik mesajını güçlendirdi.

Dereceler ve özel ödüller:

Koşunun ardından düzenlenen törende tüm katılımcılara günün anısına katılım madalyası verildi. Kadınlar kategorisinde Sena Biçer birinci olurken, Nilsu Beşkardeşler ikinci ve Deniz Çiçek üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Semih Eren Kurtaran birinci, Levent Kuğa ikinci ve Sefa Özdemir üçüncü sırayı aldı. Ödüller ve çiçekler, haberin organizatörleri tarafından sporculara takdim edildi.

Etkinlikte sportif başarıları ve örnek katılımlarıyla öne çıkan isimler de özel olarak anıldı. 2026 Veteranlar Dünya Şampiyonası ikincisi Dr. Murat Kaçar, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engelli branşında yarı finale yükselen Berke Akçam, en küçük katılımcı 2018 doğumlu İkra Yiğit ve 87 yaşındaki Emrullah Güler gibi isimlere teşekkür ödülleri verildi.

Toplumsal mesaj ve destekçiler:

Başkan Vekili Şahin Biba, meydanda yaptığı konuşmada katılıma teşekkür ederek bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Organizasyon, halkın katılımının yanı sıra Eker ve Bursa Teleferik gibi kurumların desteğiyle de gerçekleşti; bu da Cumhuriyet coşkusunun farklı paydaşlarla buluştuğunun göstergesi oldu.

Etkinlik boyunca hem yürüyüşçüler hem de yarışmacılar arasında gözlemlenen coşku, 29 Ekim'in sosyal ve kültürel anlamını sporun birleştirici gücüyle bir kez daha öne çıkardı.

Binlerce Bursalı cumhuriyet için koştu