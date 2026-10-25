Polis kimliğini unutan adayı yurda götürüp KPSS'ye yetiştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, KPSS Ortaöğretim oturumuna girecek bir adayın kimliğini unuttuğu anlaşıldı. Durumu fark eden polis ekipleri, adaya ulaşarak yardım etti; aday önce kaldığı yurda götürülüp kimliğini aldı, ardından sınavın yapıldığı Şehit Veysel Günay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirildi.

Olayın gelişimi:

Polis ekipleri, adayın kimliğini yanında bulundurmaması nedeniyle sınava girememe riskiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Ekipler, zaman kaybetmeden adayı kaldığı yurda götürdü ve kimliğin alınmasının ardından aynı ekip tarafından sınav merkezine geri götürüldü. İşlem sorunsuz tamamlanarak aday sınava alınabildi.

Adayın değerlendirmesi:

Sınava yetişmesine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden aday, 2 yıldır sınava hazırlandığını ve yaşadığı heyecan nedeniyle kimliğini unuttuğunu belirtti. Aday, polislerin müdahalesi sayesinde sınava zamanında girebildiğini ifade etti.

KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU İÇİN KİMLİĞİNİ UNUTTUĞUNU FARK EDEN ÖĞRENCİ, POLİS EKİPLERİNCE KALDIĞI YURDA GÖTÜRÜLÜP KİMLİĞİNİ ALDIKTAN SONRA TEKRAR SINAVA GİRECEĞİ OKULA YETİŞTİRİLDİ