Baro için karar günü: Haliç'te başkanlık seçimi başladı

oy verme işlemi ve katılımcılar:

İstanbul Barosu başkanlık seçimi, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00 itibarıyla başladı. Seçimde 9 aday yarışıyor ve oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Sandık sayısı 172 olarak açıklandı; seçimde 68 binden fazla avukat'ın oy kullanması bekleniyor.

seçim alanındaki gelişmeler ve akış:

Seçim, İstanbul Barosu'nun 128. Genel Kurulu çerçevesinde yürütülüyor. Sandıklar ve görevli kurullar oy kullanımını organize ediyor; üyeler yönetim kurulundan denetleme ve disiplin kurullarına, Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilecek delege listesine kadar farklı kurumlar için oy tercihlerini kullanıyor.

kaboğlu'nun açıklamaları:

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu oy kullanmak üzere alana gelerek açıklama yaptı. Kaboğlu, "İstanbul Barosu 128. Genel Kurulu’nda oy kullanılacağı gün, bu genel kurulda İstanbul Barosu üyeleri oylarıyla İstanbul Barosu’nun önümüzdeki dönem kimlerin hangi kurulları yöneteceğine karar verecekler. Tabii ki kullanılacak oy, baro başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve yanı sıra Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilecek delege genel listesinde belirleniyor. Bütün kurul heyetleri aslında İstanbul Barosu’nun yönetimine aday heyetlerdir. Fakat burada önemli bir husus var: Seçim yaptıktan sonra İstanbul Barosu’nun yönetimi yalnızca kullanılan oylarla yönetilemeyecek, bununla sınırlı kalmayacak. Çünkü İstanbul Barosu’nda kurulların dışında komisyon, meclis ve merkez bulunmaktadır. O komisyon, meclis ve merkezlerin de seçim yoluyla yönetilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaboğlu'nun vurguladığı gibi, oy kullanma günü sonuçları belirleyecek olmakla birlikte baro içi yapıların işleyişi ve temsil mekanizmaları da seçim sonrası süreçte önemini koruyacak.

İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı