Üniversitelilere madde bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi

eğitimin içeriği:

Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Eğitim programında bağımlılığın erken belirtileri, risk faktörleri ve kişisel ile sosyal düzeyde görülen zararlar açıklandı. Katılımcılara ayrıca bağımlılıktan korunma yöntemleri ve ihmal edilmemesi gereken adımlar hakkında bilgi verildi.

katılımcı ve amaç:

Programın amacı, öğrencilerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve riskli davranışlara karşı farkındalık kazandırmaktı. Etkinlik, öğrencilere sağlıklı yaşam tercihlerinin önemini vurgulayarak, koruyucu yaklaşımların benimsenmesine katkı sağlamayı hedefledi.

yöntemler ve sonuç:

Eğitim süresince katılımcılara uygulamalı öneriler ve bilgilendirici materyaller sunuldu; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi özellikle vurgulandı. Program, verilen bilgilendirmenin ardından sona erdi ve katılımcıların konuya ilişkin duyarlılığının artırılması amaçlandı.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE, SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE BARINAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE VE FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.