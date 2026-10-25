Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Üniversitelilere madde bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi

Seben'de Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu yurdundaki üniversitelilere madde bağımlılığı ve korunma eğitimi verdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üniversitelilere madde bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi

eğitimin içeriği:

Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Eğitim programında bağımlılığın erken belirtileri, risk faktörleri ve kişisel ile sosyal düzeyde görülen zararlar açıklandı. Katılımcılara ayrıca bağımlılıktan korunma yöntemleri ve ihmal edilmemesi gereken adımlar hakkında bilgi verildi.

katılımcı ve amaç:

Programın amacı, öğrencilerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve riskli davranışlara karşı farkındalık kazandırmaktı. Etkinlik, öğrencilere sağlıklı yaşam tercihlerinin önemini vurgulayarak, koruyucu yaklaşımların benimsenmesine katkı sağlamayı hedefledi.

yöntemler ve sonuç:

Eğitim süresince katılımcılara uygulamalı öneriler ve bilgilendirici materyaller sunuldu; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi özellikle vurgulandı. Program, verilen bilgilendirmenin ardından sona erdi ve katılımcıların konuya ilişkin duyarlılığının artırılması amaçlandı.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE, SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE BARINAN...

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE, SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE BARINAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE VE FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç toprağa verildi
images

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk
images

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi
images

Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Brezilya sandıkta: Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva arasında çekişmeli ikinci tur

Gönen'de emlak bağlantılı soruşturma derinleşti: ikinci operasyonda 4 tutuklama

Tuşba'da Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde veli dayanışması güçlendi

Hamur-tutak kavşağında pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: dört kişi hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı