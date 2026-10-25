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Edremit'te sağlık altyapısı güçleniyor: 300 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliyor

Edremit'te yükselen 300 yataklı Yeni Edremit Devlet Hastanesi, 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 600 araçlık otoparkla bölgeye sağlık hizmeti sunacak.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit'te sağlık altyapısı güçleniyor: 300 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliyor

proje sahasında inceleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı süren 300 yataklı Yeni Edremit Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Kaymakam Zafer Engin, şantiyede incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İncelemeye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak ile Başhekim Op. Dr. Oktay Yıldırım da katıldı.

tesisin teknik özellikleri:

Camivasat Mahallesi’nde, 90 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen tesis; bodrum, zemin ve 5 kat olarak planlandı. Hastanenin yaklaşık 14 bin metrekare oturum alanı olacak ve bünyesinde 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yer alacak. Modern tıbbi donanımlarla donatılması planlanan yapıda acil servis, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, anjiyo ünitesi, doğumhane, diyaliz merkezi ve diğer sağlık birimleri bulunacak. Ayrıca 600 araçlık otopark öngörülüyor.

hizmete açılma hedefi ve bölgeye etkisi:

Yetkililer, inşaatın tamamlanmasının bu yıl sonu ya da 2027 içinde hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Kaymakam Engin, hastanenin faaliyete geçmesiyle ilçeye önemli bir devlet yatırımı kazandırılacağını ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin, il merkezi veya diğer metropol şehirlere gitmeden kolaylaşacağını vurguladı.

EDREMİT İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 300 YATAKLI YENİ EDREMİT DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM...

EDREMİT İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 300 YATAKLI YENİ EDREMİT DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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