Sınav telaşıyla tezgaha not bırakıp KPSS'ye giden simitçinin hikâyesi

Elazığ'da sınav günü kısa bir not

Elazığ merkezde simitçilik yapan Fatih S., Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için okula giderken tezgahını yalnız bırakmamak adına kısa bir not bıraktı. Tezgahına yazdığı notta "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" ifadeleri yer aldı ve notun üzerine IBAN bilgisi de eklendi.

Sınav saatleri ve uygulama

KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde adaylar, görevlilerce kontroller yapıldıktan sonra salonlara alındı; okullarda kapılar saat 10.00 itibarıyla kapatıldı. Bu organizasyon sürecinde Fatih S., Elazığ Lisesi'ne yöneldi. Sınav saatinin yaklaşması ve yanında bırakacak kimse bulunamaması nedeniyle tezgâhına not bırakarak sınava katıldı.

Görüntü bir vatandaş tarafından kaydedildi

Tezgâhta bırakılan not ve IBAN bilgisi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Not ve tezgâhı, vatandaş Mehmet Akkaya fotoğrafladı. Olay, basit bir sınav telaşıyla küçük bir iş yerinin günlük düzeninin nasıl etkilendiğini gösteren, yerel ve insani bir kare olarak kayda geçti.

Bu olay, sınava hazırlanan ya da sınava giren kişilerin günlük hayatındaki düzenlemelerle başa çıkma çabalarına ışık tutuyor; tezgâh sahibinin sınava katılabilmek için aldığı pratik önlem, hem esnafın hem de sınava girenlerin gündelik gerçekliğini yansıtıyor.

ELAZIĞ’DA BİR SİMİTÇİ, TEZGAHINA "SİMİT 20 TL ÜCRETİ POŞETE BIRAK, SINAVA GİRECEĞİM" NOTUNU BIRAKTIKTAN SONRA SINAVA GİRDİ.