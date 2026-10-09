Boğazköy'de alev topuna dönen kamyona mikserle ilk müdahale

Boğazköy'de alev topuna dönen kamyona mikserle müdahale

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı ve kamyon alev topuna döndü.

Müdahale ve mikserin rolü:

Yangın anında yoldan geçen bir beton mikseri olay yerine yakın bir konumdaydı. Mikserden sağlanan su kullanılarak yangına müdahale edildi; bu ilk müdahale, alevlerin daha da yayılmasını engelleme çabası olarak öne çıktı. Kamyonun alevler içinde kaldığı ve mikserden alınan suyla yangına müdahale edildiği anlar çevredekilerin dikkatini çekti.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonundan yükselen yoğun alevlerin aracı sardığı, mikserden su verildiği ve müdahale çabalarının olduğu anlar yer aldı. Kayda geçen görüntüler, yangının boyutunu ve müdahalenin zamanlamasını gösterdi.

Yetkililerce yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili olarak çıkış nedeni incelemelerle netleştirilecek.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANAN KAMYONA, YOLDAN GEÇEN BİR BETON MİKSERİNDEN SAĞLANAN SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ. KAMYONUN ALEVLER İÇİNDE KALDIĞI VE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİĞİ ANLAR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.