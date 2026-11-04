Bölge müdürü sahada: Balıköy ve Kayı depo faaliyetleri yerinde değerlendirildi

Bölge müdürünün saha ziyareti:

Yusuf Karartı, Kütahya Orman Bölge Müdürü sıfatıyla Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu eşliğinde Balıköy Depo ve Kayı Depo sahalarında incelemelerde bulundu.

İnceleme kapsamı:

Ziyaret sırasında depo faaliyetleri ve sahalarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bölge Müdürü Karartı, uygulamaların sahadaki işleyişini yakından takip etti ve yetkililerle değerlendirmeler yaptı.

Değerlendirme ve sonuç:

Karartı, depo sahalarındaki faaliyetlerin organizasyonunu ve yürütülen işleri yerinde değerlendirerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, depo sahalarında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KARARTI, BALIKÖY VE KAYI DEPOLARINI İNCELEDİ