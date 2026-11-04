Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Bölge müdürü sahada: Balıköy ve Kayı depo faaliyetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı yetkilileriyle Balıköy ve Kayı depo sahalarını gezerek çalışmaların işleyişini yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bölge müdürü sahada: Balıköy ve Kayı depo faaliyetleri yerinde değerlendirildi

Bölge müdürünün saha ziyareti:

Yusuf Karartı, Kütahya Orman Bölge Müdürü sıfatıyla Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu eşliğinde Balıköy Depo ve Kayı Depo sahalarında incelemelerde bulundu.

İnceleme kapsamı:

Ziyaret sırasında depo faaliyetleri ve sahalarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bölge Müdürü Karartı, uygulamaların sahadaki işleyişini yakından takip etti ve yetkililerle değerlendirmeler yaptı.

Değerlendirme ve sonuç:

Karartı, depo sahalarındaki faaliyetlerin organizasyonunu ve yürütülen işleri yerinde değerlendirerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, depo sahalarında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KARARTI, BALIKÖY VE KAYI DEPOLARINI İNCELEDİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KARARTI, BALIKÖY VE KAYI DEPOLARINI İNCELEDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştiriciliğiyle tarıma alternatif yol gösteriyo...
images

Midilli'ye rağbet yükseldi: 2026'da Türk ziyaretçi sayısı rekor kırdı
images

Altıntaş'ta belirsizlik sona ersin: kurumlara çözüm çağrısı
images

Gercüş'te kırmızı altın hasadı, Poyraz'da yeni gelir umudu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de çalışanlara üç yıllık güvence: ücret ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirme

Palandöken'de öğrencilerin sahne aldığı müzik resitali büyük ilgi gördü

Divriği Ulu Camii'nde tavana işlenmiş insan silueti iddiası

Altıntaş'ta belirsizlik sona ersin: kurumlara çözüm çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı