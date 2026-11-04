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Kavakların sarısı Ayrancı'da sonbaharı fotoğrafa çeviriyor

Ayrancı'daki İnönü Kamp ve Mesire Alanı, kavakların sararan yapraklarıyla ziyaretçilere yürüyüş ve fotoğraf için etkileyici sonbahar manzaraları sunuyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:55

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavakların sarısı Ayrancı'da sonbaharı fotoğrafa çeviriyor

İnönü Kamp ve Mesire Alanı'nda sonbahar manzarası

Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharın gelişiyle çevresini sarı ve kahverengi tonlarına bürüdü. Bölgedeki kavak ağaçlarının sararan yaprakları, zemini kaplayan döküntülerle birleşerek ziyaretçilere doğal bir tablo sunuyor. Bu geçiş, hem kısa yürüyüşlere çıkanları hem de fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor.

Konum ve ulaşım:

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü yakınlarında yer alan mesire alanı, ilçe merkezine 10, Karaman şehir merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu konumu sayesinde hem ilçe sakinleri hem de şehir merkezinden gelenler için ulaşımı görece kolay bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçi deneyimi:

Katılanlar, kavaklıkta yapılan yürüyüşlerin ve yerde biriken yaprakların yarattığı görselin dinlendirici olduğunu belirtiyor. Özellikle aileler, piknik ve kısa doğa kaçamakları için bölgeyi tercih ediyor; kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Pek çok ziyaretçi, sonbahar örtüsünü arka plan yaparak fotoğraf çekmeyi öncelikli etkinlikler arasında sayıyor.

Bölge, doğal ışığın ve sarı-kahverengi paletin birleşimiyle adeta bir fotoğraf stüdyosunu andırıyor. Kavak ağaçlarının yoğunluğu ve yaprakların zemine yayılması, ziyaretçilere farklı kompozisyonlar deneme imkânı sağlıyor. Bu da İnönü Kamp ve Mesire Alanı'nı mevsimsel olarak öne çıkan bir çekim noktası haline getiriyor.

Yerel sakinler ve gelen misafirler, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında alanın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söylüyor. Doğa ile baş başa zaman geçirmek, yürüyüş ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin bölgeyi tercih etmesi, İnönü Kamp ve Mesire Alanı'nın mevsimsel cazibesini pekiştiriyor.

KARAMAN’IN AYRANCI İLÇESİNDEKİ İNÖNÜ KAMP VE MESİRE ALANI, SONBAHARIN GELİŞİYLE SARI VE...

KARAMAN’IN AYRANCI İLÇESİNDEKİ İNÖNÜ KAMP VE MESİRE ALANI, SONBAHARIN GELİŞİYLE SARI VE KAHVERENGİNİN TONLARINA BÜRÜNEREK ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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