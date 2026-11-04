Van'da kış hazırlığı sürüyor: lastikçilerde erken yoğunluk ve uyarılar

Van'da lastik değişimi sezonu erken başladı

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, 15 Kasım'da başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluğa yol açtı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için daha erken başlayan talep, bireysel sürücüleri de harekete geçirdi.

Erken değişimin sebepleri ve uyarılar:

Sürücüler, hem olası cezalardan kaçınmak hem de kış koşullarında güvenliği sağlamak amacıyla lastik değişimini erkene alıyor. Uzmanlar; soğuk havalarda lastiklerin yolu daha iyi kavradığını, yol tutuşunu artırdığını ve fren mesafesini kısalttığını hatırlatarak, 15 Kasım'ı beklemeksizin değişimin faydalı olacağını vurguluyor.

Konuyla ilgili konuşan ve yaklaşık 9 yıldır lastikçilik yapan Faruk Gör, Van'ın değişken iklim koşullarına dikkat çekerek sürücüleri son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Gör, 15 Kasım-15 Nisan tarihlerinin uygulama dönemi olduğunu anımsatarak, 'Van’ın hava şartları belli olmuyor. İklim şartlarımız gereği her an kar yağabilir' dedi.

İş yoğunluğu ve uygulamadaki pratik detaylar:

Gör, son 10-15 gündür iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, vatandaşların muhtemel kar yağışı endişesiyle ve zorunlu uygulama nedeniyle değişimi erkene aldığını söyledi. Lastik değişiminin balans dahil yaklaşık 10 dakika sürdüğünü, ancak yoğun dönemlerde sürücülerin beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

İş yerlerinde müşterilerin genellikle 15 dakika içinde uğurlandığını fakat uygulamanın başlamasına yakın günlerde önlerinde 6-7 araç olması halinde bekleme süresinin 40 dakika ile 1 saat arasında uzayabildiğini aktardı. Bu nedenle erken başvurunun hem zaman yönetimi hem de güvenlik açısından yararlı olduğu vurgulanıyor.

Faruk Gör, lastik tercihine dair de önemli noktalara dikkat çekti: üretim tarihi ve diş derinliğinin kontrol edilmesi gerektiğini, eski tarihli ya da yıpranmış lastiklerin güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Mümkün olduğunca müşterilerine çıkma yerine sıfır lastik tavsiye ettiklerini söyledi ve 'Bir araçta en önemli unsurlardan biri lastiktir' diyerek can güvenliğinin altını çizdi.

Van'da hava koşullarının ani değişebildiği hatırlatılarak, sürücülere hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yolcuların güvenliği için kış lastiği dönüşümünü ertelemeden gerçekleştirmeleri çağrısında bulunuluyor.

VAN’DA YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI.