Marmarabirlik rekor rekolte beklentisiyle 2026/2027 alım kampanyasını başlattı

Marmarabirlik, 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasını bugün resmen başlattı. Birlik, yüksek rekolte beklentisiyle yürütülecek sezonda ortakların ürünlerini değerlendirmek üzere hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Kampanyada üreticinin emeğinin korunması, ürünün ekonomik değerinin gözetilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması öncelikli olacak.

alım takvimi ve kalite kriterleri:

Alımlar, Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin yetkisinde olacak; her bölge kendi iklim şartları, hava durumu ve zeytinlerin kararma sürecini dikkate alarak alım tarihlerini belirleyecek. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, kooperatiflerin bölgesel şartları gözeterek üreticiler için en uygun tarihlerde alım yapacağını belirtti.

Bu sezon küçük kalibrajlı ürünün bol olması nedeniyle Birlik 39-41 dane aralığındaki zeytinleri alıma kabul edecek. Yıldız, 26 baremin altındaki ürünlerin diğer bölgelerde hâlihazırda alım kapsamına alınmadığını hatırlatarak Marmarabirlik’in kooperatifçilik anlayışıyla üreticiyi desteklemeye devam ettiğini vurguladı: "Bu doğrultuda 41 bareme kadar ürün alımı gerçekleştireceğiz."

rekolte tahmini ve alım hedefleri:

Genel beklentiye göre Türkiye'de sofralık ve yağlık zeytin rekoltesi bu iş yılında yaklaşık 4,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Marmarabirlik’in çalışma bölgesindeki üretim beklentisi 430 bin ton olarak öngörülürken, Birlik bu dönem kuruluşundan bu yana en yüksek rekolte beyanına ulaşarak 105 bin ton seviyesini gördü.

Mevcut tabloya göre Marmarabirlik’in alım hedefi yaklaşık 64 bin ton olarak belirlendi. Ali Yıldız, yüksek rekoltenin depolama, işleme ve pazarlama süreçlerinde etkin kapasite kullanımını gerektirdiğini belirterek alım organizasyonundan ürünün işlenmesine kadar tüm aşamaların koordinasyon içinde yürütüleceğini söyledi.

dolu mağduru üreticilere yönelik destekler:

Erdek Kooperatif Bölgesi’nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören ortaklara Marmarabirlik destek verecek. Birlik, zarar gören üreticiler için kredi borç erteleme ve dolu nedeniyle yağlığa ayrılacak sofralık vasfındaki zeytinlere fark fiyatı uygulayarak ekonomik kaybı azaltmayı hedefliyor. Marmarabirlik, bu adımla üretimin sürdürülebilirliğini ve ortaklarının ekonomik gücünü koruma taahhüdünü bir kez daha ortaya koydu.

Yıldız, Marmarabirlik’in varlık nedeninin üretici olduğunu vurgulayarak, "Marmarabirlik’in varlık nedeni üreticisidir. Dolayısıyla aldığımız her kararda ortaklarımızın emeğini, beklentilerini ve sektörün geleceğini birlikte değerlendiriyoruz" dedi ve ekledi: "Bizim için önemli olan, üreticimizin Marmarabirlik’e duyduğu güveni sürdürmek ve zeytinciliğin geleceğine katkı sağlamaktır."

MARMARABİRLİK, 2026/2027 İŞ YILI ÜRÜN ALIM KAMPANYASINI BUGÜN BAŞLATIYOR. YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİYLE GİRİLEN YENİ SEZONDA BİRLİK, ORTAKLARININ ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. KAMPANYA SÜRECİNDE ÜRETİCİNİN EMEĞİNİN KORUNMASI, ÜRÜNÜN EKONOMİK DEĞERİNİN GÖZETİLMESİ VE ÜRETİMİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI ÖNCELİKLİ OLACAK.