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Karapınar’da tarım sahalarında üretim denetimi sürüyor

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Hotamış Mahallesi'nde mısır hasadı ve kışlık ekilişlerde kapsamlı saha kontrolleri yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Karapınar’da tarım sahalarında üretim denetimi sürüyor

Karapınar'da saha denetimleri yoğunlaştırıldı

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede tarımsal üretimi yerinde değerlendirmek amacıyla saha kontrollerini sürdürüyor. Ekipler özellikle Hotamış Mahallesinde yürütülen mısır hasadı çalışmalarını yerinde inceledi ve üretim süreçlerini takip etti.

hasat denetimleri:

Hasat dönemindeki tarlarda ürün durumu, hasat yöntemleri ve verimlilik kriterleri değerlendirildi. Teknik ekipler, üreticilerle görüşmeler yaparak hasat sırasında karşılaşılan sorunları tespit etti ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları not aldı.

kışlık ekilişlerin izlenmesi:

Aynı zamanda kışlık ekiliş yapılan alanlarda da saha denetimleri gerçekleştirildi; toprak hazırlığı, ekim sırası ve bitki gelişimi unsurları ayrıntılı olarak incelendi. Denetimler, üretimin her aşamasında saha desteğinin devam edeceğinin göstergesi olarak planlandı.

Yetkililer, teknik personelin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini ve verimli, sürdürülebilir tarımsal üretim hedefiyle saha çalışmalarının sezon boyunca süreceğini bildirdi. Düzenli kontrollerin, üretim kalitesi ve tarımsal uygulamaların iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SAHA KONTROLLERİ ARALIKSIZ...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SAHA KONTROLLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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