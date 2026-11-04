Eşen havzası'nda su planlaması: Seydikemer alabalık tesislerinin ihtiyaçları yerinde belirlendi

Eşen havzası'nda saha incelemesi gerçekleştirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, alabalık yetiştiriciliği yapan tesislerin su ihtiyacının belirlenmesi ve su tahsisinin değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir saha incelemesi yapıldı. Çalışmaya Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü heyetleri katıldı.

Tesis bazlı yerinde değerlendirme:

Heyet, Eşen Havzası sınırları içerisindeki incelemelerde özellikle Çaygözü ile Regülatör arasında faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik tesislerini gezdi. İşletmelerin günlük su ihtiyaçları, mevcut kaynakların kullanımı ve su dağıtım altyapısının işleyişi yerinde değerlendirildi.

Üreticilerle görüşmeler ve çözüm önerileri:

Arazi incelemelerinin ardından bölgedeki üreticilerle bir araya gelen heyet, yetiştiricilerin karşılaştığı teknik ve idari sorunları dinledi. Toplantıda, tesislerin su kullanım verimliliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri ve tahsis süreçlerinin iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Yetkililer, çalışmaların amacını su kaynaklarının etkin kullanılması ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıkladı ve bölgedeki değerlendirmelerin devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN TESİSLERİN SU İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE SU TAHSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SAHA İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.