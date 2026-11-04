Kırsala 19,5 kilometrelik konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal yolları yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Bayır-Yumaklı ve Yenice mahalleleriyle Ula ilçesinin Kızılağaç Mahallesi'ni kapsayan toplam 19,5 kilometrelik güzergâhta yürüttüğü yol çalışmalarıyla kırsal ulaşıma konfor ve güvenlik kazandırıyor. Proje kapsamında zemin düzenleme, yağmur suyu altyapısı ve sathi kaplama gibi temel yol yapım işlemleri tamamlanıyor.

Kızılağaç ile Yenice arasındaki çalışmalar:

Kızılağaç ve Yenice mahallelerini birbirine bağlayan 7 bin 500 metrelik güzergâhta zemin düzenleme, 500 metrelik yağmur suyu hattı imalatı, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Yapılan uygulamalar, iki mahalle arasındaki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve dayanıklı olmasını hedefliyor.

Bayır-Yumaklı yolunda sona yaklaşma:

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı yolunda da çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 12 bin metrelik güzergâhta yürütülen yol çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtiliyor; tamamlandığında bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesi ve mahalle içi erişimin iyileşmesi bekleniyor.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Kızılağaç Mahalle Muhtarı Güler Keleş, 'Önceden yollarımız çok bozuktu, çok kötüydü. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Şu an gerçekten çok rahatız. Göz yumup gidiyoruz artık yollarda' diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bayır Mahallesi Yumaklı Muhtarı Serkan Avcı ise 'Ahmet Aras başkanımıza Büyükşehir’e ilettik. Sağ olsunlar kendileri yani yıllardır yapılmayan yolumuzu şu anda yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Harita Mühendisi Buğra Kabul, Kızılağaç ve Yenice arasındaki 7 bin 500 metrelik bölümde zemin düzenleme, 500 metrelik yağmur suyu imalatı, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığını; Bayır Mahallesi Yumaklı yolunun 12 bin metrelik bölümünde ise yol çalışmalarının bitirilmek üzere olduğunu belirtti. Kabul, çalışmaların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde il genelinde vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli ulaşım sağlama amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen yol yatırımlarını yalnızca ulaşımın iyileştirilmesi olarak görmediklerini, aynı zamanda kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artıran önemli bir hizmet olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Aras, Menteşe Belediyesi ile işbirliği içinde Kızılağaç ile Yenice arasındaki çalışmaların tamamlandığını, Bayır Mahallesi'ndeki çalışmaların ise son aşamaya geldiğini bildirdi.

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