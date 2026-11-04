Bölgede soğuk dalga uyarısı: kar, buzlanma ve zirai don riski

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevresini kapsayan bölge geneli için kritik bir meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge, kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine girecek; buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş bekleniyor.

Beklenen yağış türleri ve zamanlaması:

Açıklamada, mevcut hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği, ancak önümüzdeki hafta ortasına kadar azalmasının ve mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat çekildi.

Erzincan çevresi: 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında genellikle sağanak yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevresi: 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde sağanak yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, bu illerde yağışların 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kara dönüşeceğini tahmin ediyor.

Tarım ve kamu güvenliği uyarısı:

Açıklamada, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu vurgulandı ve üreticilerle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bölge il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde paylaşıldı: Erzurum: -5, Ardahan: -4, Bayburt: -2 ve Erzincan: 0.

Yetkililer, olası buzlanma ve görüş mesafesindeki azalmaya bağlı ulaşım sorunlarına karşı tedbir alınmasını ve güncel meteorolojik bilgilerin izlenmesini önerdi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT VE ARDAHAN ÇEVRELERİNİ KAPSAYAN BÖLGE GENELİ İÇİN KRİTİK BİR METEOROLOJİK UYARI YAYINLADI. YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, BÖLGE GENELİNİN SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRMESİYLE BİRLİKTE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAĞI BİLDİRİLDİ.