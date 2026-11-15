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Çermik'te fidanlara örnek ahlak nakşedildi, sahabi yaşamları karekodla anlatılıyor

Çermik’te '1 Sahabi 1 Fidan' etkinliğiyle her ağaca bir sahabinin adı verildi; karekodlar telefonla okutularak hayatları, örnek davranışları ve değerleri paylaşılıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çermik'te fidanlara örnek ahlak nakşedildi, sahabi yaşamları karekodla anlatılıyor

Çermik'te '1 Sahabi 1 Fidan' uygulaması hayata geçti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, eğitim ve çevre bilincini bir araya getiren yeni bir uygulama başlatıldı. Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik bu ay gerçekleştirildi. Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin katılımıyla hayat bulan proje, sahabilerin örnek yaşamlarını doğayla buluşturmayı hedefliyor.

Amaç ve kapsamı:

Projenin ana hedefi, doğa sevgisi ile değerler eğitimini bütünleştirmek. Etkinlik kapsamında dikilen her fidan, bir sahabinin adını taşıyor; böylece öğrenciler ve bölge halkı hem yeşil alanların artmasına katkı sağlıyor hem de tarihî kişiliklerin ahlaki örnekleriyle tanışıyor. '1 Sahabi 1 Fidan' etkinliği, hem çevresel farkındalık hem de kültürel değerlerin aktarılması açısından planlandı.

Karekod uygulaması nasıl işliyor:

Ağaçların yanına yerleştirilen karekod etiketleri, akıllı telefonlarla okutulduğunda ilgili sahabinin hayatı, örnek davranışları ve temsil ettiği değerlerle ilgili bilgilere erişim sağlıyor. Bu sayede ziyaretçiler kısa ve dijital bir anlatımla sahabilerin kimliklerini ve davranış modellerini keşfedebiliyor.

Çermik'te kök salan her fidan, bir sahabinin ahlakını ve toplum için örnek davranışlarını geleceğe taşımayı amaçlıyor. Proje, okul katılımı ve yerel idarenin eşgüdümüyle hem eğitim hem de toplumsal hafıza açısından somut bir adım niteliği taşıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAHABELERİN HAYATLARI, KAREKODLARLA AĞAÇLARA...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAHABELERİN HAYATLARI, KAREKODLARLA AĞAÇLARA NAKŞEDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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