Bolluk limanda çileye dönüştü: palamutlar denize boşaltıldı

limanda aşırı av ve döküm sonrası yaşananlar:

Karadeniz'de son haftalarda görülen palamut bereketi, Rize'nin Pazar ilçesinde beklenmedik bir çevre sorununa dönüştü. Sezonun açılmasıyla teknelerle kasalanmak üzere getirilen balıklar, iddiaya göre kasalara sığmayacak kadar çok olunca taşınma sırasında ezildi ve bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

Kirazlık Limanı'na dökülen ve taşınma sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, kısa sürede liman bölgesini etkisi altına aldı. Dökülen ve çürümeye başlayan yüzlerce ölü balık sahili kaplarken, bölgede ağır bir koku yayıldı; mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi.

mahalle tepkisi ve denetim çağrısı:

Liman sakinleri ve balıkçılar duruma tepki gösterdi. Olay yerindeki balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak 'Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor' dedi. Zaman ayrıca bazı büyük teknelerin fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize boşalttığını ifade etti.

Yaşanan dökümün sonucu olarak Kirazlık Limanı adeta bir balık mezarlığına döndü; denizin yüzeyini kaplayan ölü balıklar ve çürüme kokusu, bölge halkının yaşam kalitesini etkiledi. Vatandaşlar kokunun yayılması nedeniyle geceleri evlerinde yatamadıklarını belirtiyor.

çevre ve sağlık kaygıları:

Dökülen balıkların çürümesinin deniz suyunu kirlettiği ve bölge halkının sağlığını tehdit etmeye başladığı iddia ediliyor. Sahil çevresinde oluşan kirlilik ve koku, hem yerleşim hem de liman faaliyetleri için ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Liman sakinleri, yetkililerden hızlı temizlik ve etkin denetim talep ediyor.

Tonlarca palamut ve sahile yayılan çürük balık tabakası, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililerin, iddiaların araştırılması ve benzer durumların önüne geçilmesi için müdahale etmesi bekleniyor.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE FAZLA AVLANIP EZİLEN PALAMUTLARIN TEKNELERCE DENİZE DÖKÜLMESİ, SAHİLİ ÖLÜ BALIKLARLA DOLDURARAK MAHALLEYİ SARAN AĞIR KOKU NEDENİYLE BÖLGE HALKININ SAĞLIĞINI VE YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ