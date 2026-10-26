Bolu belediyesi'ne ihaleye fesat iddiasıyla sabah operasyonu: 4 gözaltı

Operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne yönelik düzenlediği operasyonda, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet iddiaları gerekçe gösterildi. Ekipler, soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları gerçekleştirdi.

Gözaltılar ve işlemler:

Operasyonda, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ve aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü; kontrollerin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınması amacıyla jandarma karakollarına sevk edildiler.

Soruşturmanın kapsamı ve ilerleyişi:

Soruşturmanın belediye bünyesinde yürütüldüğü, jandarma ekiplerinin soruşturma çerçevesinde operasyonu organize ettiği ve işlemlerin jandarma gözetiminde devam ettiği bildirildi. Gözaltıların ardından yürütülecek soruşturma ve ifadeler doğrultusunda alınacak kararlar bekleniyor.

BOLU’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK ‘İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA’ VE ‘ZİMMET’ İDDİALARIYLA DÜZENLENEN ŞAFAK OPERASYONUNDA, ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI'NIN DA BULUNDUĞU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.