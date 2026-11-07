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Bolu Dağı'nda görüş 30 metreye kadar düştü, sürücüler güçlük yaşadı

Bolu Dağı D-100 geçişinde gece başlayan sağanak sabah kar yağışına dönüştü; Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler'de sis görüşü yaklaşık 30 metreye indi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Dağı'nda görüş 30 metreye kadar düştü, sürücüler güçlük yaşadı

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu:

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde gece boyunca süren sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı özellikle Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi; bölgedeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar örtüsüyle kaplandı.

Etkilenen noktalar ve yol koşulları:

Yağışla birlikte oluşan yoğun sis, güzergahta görüş mesafesini azalttı. Görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü ve bu nedenle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Çalışmalar ve sürücüler için uyarılar:

Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik polisleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLDU. BÖLGEDE ETKİLİ OLAN SİS...

D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLDU. BÖLGEDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YAKLAŞIK 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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