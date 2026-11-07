Bolu Dağı'nda görüş 30 metreye kadar düştü, sürücüler güçlük yaşadı

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde gece boyunca süren sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı özellikle Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi; bölgedeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar örtüsüyle kaplandı.
Etkilenen noktalar ve yol koşulları:
Yağışla birlikte oluşan yoğun sis, güzergahta görüş mesafesini azalttı. Görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü ve bu nedenle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Çalışmalar ve sürücüler için uyarılar:
Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik polisleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLDU. BÖLGEDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YAKLAŞIK 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ.
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