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Soğuk dalgası çiftçileri alarmda: Denizli çevresine zirai don uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 7 Kasım 22.00'den 10 Kasım 10.00'a kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde hafif-orta zirai don uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Soğuk dalgası çiftçileri alarmda: Denizli çevresine zirai don uyarısı

Denizli ve çevresinde zirai don alarmı

Denizli ve çevresinde tarım yapan üreticiler için Meteoroloji'den uyarı geldi. Bölge genelinde beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle tarımsal üretimi etkileyebilecek bir zirai don riski söz konusu.

Uyarının kapsamı:

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerini etkilemesi beklenen soğuk hava nedeniyle 7 Kasım saat 22.00’de başlayarak 10 Kasım Salı günü saat 10.00’a kadar bölgede hafif ve yer yer orta kuvvette don beklendiği belirtildi.

Üreticiler için önerilen tedbirler:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise üreticileri olası don riskine karşı uyardı ve bitkilerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Uyarıda öne çıkan tedbirler arasında don öncesinde sulama yapılması, meyve ağaçlarının korunması ve seralarda ısı kaybını önleyici tedbirlerin uygulanması yer aldı.

Yetkililer, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu alanlarda çiftçilerin meteorolojik uyarıları düzenli olarak takip etmesini ve ürünlerini don riskine karşı zamanında koruyucu uygulamalarla tedbir altına almasını tavsiye etti.

SON UYARISI

SON UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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