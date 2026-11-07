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Debinin yükselmesi yamaçı çöktürdü: Deliçay'da ağaç suya devrildi

Hatay'da sağanakla Deliçay'ın debisi arttı; Kuzuculu Mahallesi'nde yamaçta toprak kaydı, bir ağaç suya devrildi ve anı cep telefonu kaydetti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Debinin yükselmesi yamaçı çöktürdü: Deliçay'da ağaç suya devrildi

Debinin yükselmesi yamaçı çöktürdü: Deliçay'da ağaç suya devrildi

Olayın yeri ve nedeni:

Hatay'da etkili olan sağanak yağışın ardından bölgedeki derelerin debileri yükseldi. Deliçay deresinin debisinin artması sonucu, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi yakınlarında derenin yatağında toprak kayması meydana geldi.

Görüntüler ve etkileri:

Toprak kayması sırasında yamaçtaki bir ağacın kökünden koparak suya devrilmesi anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde toprağın kaydığı ve ağacın dere yatağına düştüğü anlar net biçimde görülüyor.

Yetkililerce bildirildiği üzere olayda çevrede herhangi bir zarar oluşmadı. Görüntüler, debi artışının ve yamaç erozyonunun kısa sürede nasıl görünür hasarlara yol açabildiğini somut şekilde ortaya koydu.

HATAY’DA DEBİNİN ARTTIĞI DELİÇAY DERESİ YATAĞINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASIYLA BİRLİKTE AĞACIN SUYA...

HATAY’DA DEBİNİN ARTTIĞI DELİÇAY DERESİ YATAĞINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASIYLA BİRLİKTE AĞACIN SUYA DEVRİLDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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