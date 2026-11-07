Sakarya yaylaları kara büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Sakarya genelinde görülen soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aralıklarla etkisini gösteren yağışla birlikte özellikle yayla alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Etkilenen yerler:

Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası kar yağışının en çok görüldüğü noktalar olarak öne çıktı. Bölgedeki yağış aralıklı şekilde sürdü ve yayla yollarında kısmi beyaz örtü oluştu.

Yayla manzarası ve yerel görünüm:

Karla kaplanan yaylalar, ziyaretçilere ve çevredekilere görsel bir değişim sundu; doğal örtünün oluşturduğu manzara birçok kişide hayranlık uyandırdı. Yerel yaşamda gözlemlenen bu kısa süreli kış görüntüleri, bölgenin yükseklik farkının etkisini de ortaya koydu.

Yetkililerin uyarıları doğrultusunda özellikle yüksek rakımlı alanlarda dikkatli olunması ve güncel hava raporlarının takip edilmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARI SONRASINDA SAKARYA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YAYLALARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.