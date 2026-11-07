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ETÜ'de inovasyon: fikrin laboratuvardan ürüne dönüşüm haritası

ETÜ'de düzenlenen çalıştay, bilimsel fikirlerin teknolojiye ve katma değerli ürüne dönüşüm süreçlerini tartıştı; Ergün Kırlıkovalı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETÜ'de inovasyon: fikrin laboratuvardan ürüne dönüşüm haritası

Çalıştayın açılışı ve hedefi:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Mühendislikte İnovasyon Çalıştayı", bilimsel fikirlerin yenilikçi teknolojilere ve katma değerli ürünlere dönüşüm süreçlerini odağına aldı. Etkinlik, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda, ETÜ öğrenci kulüplerinden Türk Dünyası Gençlik Topluluğu katkısıyla düzenlendi.

Program, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından açıldı. Çakmak konuşmasında inovasyonun bilimsel bilginin teknolojiye ve ürüne dönüşümündeki önemine vurgu yaparak üniversitelerin araştırma, geliştirme ve yenilikçi düşünce kültürünü güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti ve konuk konuşmacı Ergün Kırlıkovalıya teşekkür etti.

Ana konuşma ve inovasyonun adımları:

Çalıştayın konuk konuşmacısı Ergün Kırlıkovalı idi. Kırlıkovalı, "Öğrenilebilir Bir Beceri Olarak İnovasyon: Başlangıçtan Pazar Başarısına Uzanan Süreç ve İnovasyonun 10 Adımı" başlıklı sunumunda inovasyonun sadece fikir üretmek olmadığını; bu fikirlerin somut teknoloji ve ticari başarıya dönüşmesinin birden fazla aşamayı gerektirdiğini anlattı. Sunum, fikir geliştirmeden ticarileşmeye uzanan her adımı öğrenilebilir ve yönetilebilir bir süreç olarak ele aldı.

Kırlıkovalı'nın polimer teknolojileri alanındaki çalışmaları uluslararası alanda tanınıyor. Havacılık ve uzay sanayisine yönelik ileri malzemeler geliştiren Kırlıkovalı, Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi firmalarla yürüttüğü projelerde; B-2 ve F-35 uçaklarında kullanılan radara görünmezlik teknolojisine katkı sağlayan Geçişken Polimer Ağları (IPN) teknolojisini geliştirdi. Kırlıkovalı, 1985 yılında ABD'de kurduğu şirketinde bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Akademik katkılar ve disiplinler arası yaklaşımlar:

Çalıştayda, mühendislikte inovasyonun farklı disiplinlerdeki yansımaları ele alındı. Prof. Dr. İrfan Kaymaz "Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve Optimizasyon"; Prof. Dr. Murat Demir Aydın "Malzeme, Tasarım ve Üretimin Ürüne Dönüşme Süreci"; Doç. Dr. Mehmet Bayğın ise "Yapay Zekanın Mühendislikle Problem Çözme ve Ürün Geliştirmedeki Rolü" başlıklı sunumlarla tasarım, malzeme bilimi ve yapay zekanın mühendislik problemlerine uygulanışını değerlendirdi.

Soru-cevap ve kapanış:

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde Ergün Kırlıkovalı ve panelistler, öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak uygulama odaklı bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Çalıştay, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Kırlıkovalı ve panelistlere günün anısına hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “MÜHENDİSLİKTE İNOVASYON...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “MÜHENDİSLİKTE İNOVASYON ÇALIŞTAYI”NDA, BİLİMSEL FİKİRLERİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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