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Ağrı’da sabahın ilk karıyla sokaklar kartpostala döndü

Ağrı’da sabah başlayan ve aralıklarla süren mevsimlik kar kent merkezini beyaza boyadı; araçlar zorluk yaşadı, ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı’da sabahın ilk karıyla sokaklar kartpostala döndü

Ağrı’da sabahın ilk karı kent merkezini örttü

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren mevsimin ilk karı, Ağrı kent merkezinde geniş alanları kapladı. Yağış kısa sürede araçların ve sokakların üzerine ince bir beyaz örtü bırakarak kentin görünümünü değiştirdi.

Karla kaplanan araçların üzeri beyaza bürünürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yoğun merkez yollarında araçların yavaşladığı ve dikkatli sürüş gerektiği gözlendi.

kartpostallık görüntüler:

Ağaçların dalları ve park alanları, karla kaplanarak kente fotoğraf çekilmeye değer manzaralar kazandırdı. Beyaz örtü, sokaklarda kısa sürede kışa ait izler bıraktı.

yağışın seyri ve günlük yaşam:

Yağış aralıklarla etkisini sürdürdü ve kent genelinde kışın ilk izleri belirginleşti. İl merkezinde oluşan beyaz örtü, günlük yaşamda ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açtı, kentte kış koşulları hissedilmeye başlandı.

AĞRI&#039;DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. SABAH SAATLERİNDE...

AĞRI'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞ, ARAÇLARIN ÜZERİNİ VE AĞAÇLARI KARLA KAPLARKEN KENTTE KIŞ MANZARALARI OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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