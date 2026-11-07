TMO kısa sürede 190 bin ton fındık alarak rekoltenin önemli bölümünü temin etti

TMO alım süreci ve rakamlar:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 fındık alım sezonunda kısa sürede yoğun alım gerçekleştirdi. Kurum, 24 Ağustos 2026 tarihinde başladığı alımlarda yaklaşık 2,5 aylık sürede 190 bin ton kabuklu fındığı depolarına kaydetti. Bu miktar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezon başında açıklanan 604 bin ton rekoltenin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Alımlar sırasında TMO'ya ürün teslim eden üretici sayısı 152 bin olarak açıklandı. Kurum yetkilileri, devam eden randevu sistemleri ve piyasa koşulları çerçevesinde en az 50 bin ton daha alım yapılmasının beklendiğini belirtti; böylece alım sezonunun 31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi planlandığında toplam alım miktarının 240 bin ton seviyesini aşabileceği tahmin ediliyor.

piyasa etkisi ve alım temposunun önemi:

Mevcut alım hızı korunursa TMO, Türkiye genelindeki fındık arzının önemli bir bölümünü doğrudan satın almış olacak. Bu durumun piyasada fiyat istikrarı ve üretici gelirleri üzerinde belirleyici rol oynayabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Kurum, ürün arzının devam etmesi halinde alımlarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

ÇKS usulsüz kullanımı iddiaları ve yasal adımlar:

TMO, alımlar sırasında bazı usulsüzlüklere karşı da işlem başlattı. Kurum yetkilileri, piyasadan satın aldıkları fındıkları üreticilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini kullanarak TMO'ya satmaya çalışan bazı tüccar ve manavların tespit edildiğini açıkladı. Bu uygulamanın ÇKS Yönetmeliği’nin 18. maddesiyle çeliştiği vurgulandı.

TMO, ÇKS kayıtlarını usulsüz şekilde kullandırdığı belirlenen üreticilerden 2 yıl boyunca fındık alımı yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, üreticilere ait belgeleri izinsiz kullanarak kuruma ürün satmaya çalışan tüccarlar ve bu usulsüzlüğe aracılık eden kişiler hakkında idari ve hukuki süreçler başlatıldı. Kurum, bahse konu eylemler kapsamında TCK'nin 158. ve 204. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Yetkililer, alım mekanizmasının şeffaflığını korumak adına denetimlerin süreceğini ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde hem üretici hem de tüccar tarafında yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO), 2026 YILI FINDIK ALIM SEZONUNDA 2,5 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE 190 BİN TON KABUKLU FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİ.