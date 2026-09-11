Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

Bolu Dağı'nda yol çalışması sırasında çarpılan karayolları işçisi hastaneye kaldırıldı

Bolu Dağı D-100'de ot temizliği yaparken cipin çarpması sonucu karayolları işçisi H.G. yaralandı; sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu Dağı'nda yol çalışması sırasında çarpılan karayolları işçisi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun Bakacak mevkiinde, yol kenarında ot temizliği yapan karayolları işçisi H.G.'ye bir cip çarptı. Kaza, sürücüsü Bayram A. olan ve 14 BA 080 plakalı cipin çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle H.G. yere savrularak yaralandı.

İlk müdahale ve ulaşım:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı H.G.'yi hastaneye kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak polis, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin tespiti ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI’NIN D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE YOL KENARINDA OT TEMİZLİĞİ YAPAN KARAYOLLARI İŞÇİSİNE CİP...

BOLU DAĞI’NIN D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE YOL KENARINDA OT TEMİZLİĞİ YAPAN KARAYOLLARI İŞÇİSİNE CİP ÇARPTI. MEYDANA GELEN KAZADA İŞÇİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakala...
images

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı
images

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı
images

Sosyal medyada yayılan 'sınavsız ehliyet' tuzağı vatandaşları hedef alıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanbeyli'ye 400 dönümlük Turgut Reis gençlik kampı geliyor

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

jinekolojik kanserlerde korunma: aşı, tarama ve ameliyathanede önlem

Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı