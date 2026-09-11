Bolu Dağı'nda yol çalışması sırasında çarpılan karayolları işçisi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun Bakacak mevkiinde, yol kenarında ot temizliği yapan karayolları işçisi H.G.'ye bir cip çarptı. Kaza, sürücüsü Bayram A. olan ve 14 BA 080 plakalı cipin çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle H.G. yere savrularak yaralandı.

İlk müdahale ve ulaşım:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı H.G.'yi hastaneye kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak polis, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin tespiti ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI’NIN D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE YOL KENARINDA OT TEMİZLİĞİ YAPAN KARAYOLLARI İŞÇİSİNE CİP ÇARPTI. MEYDANA GELEN KAZADA İŞÇİ YARALANDI.