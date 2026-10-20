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Niğde Hacıbeyli'de traktör devrildi: ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Niğde Hacıbeyli'de kontrolden çıkan traktör devrildi; sürücü ağır yaralandı ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde Hacıbeyli'de traktör devrildi: ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Niğde Hacıbeyli'de traktör devrildi: ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli kırsalında seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ağır yaralı sürücü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

NİĞDE&#039;DE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ AĞIR...

NİĞDE'DE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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