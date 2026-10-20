Niğde Hacıbeyli'de traktör devrildi: ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli kırsalında seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ağır yaralı sürücü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

NİĞDE'DE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.