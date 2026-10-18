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Burhaniye sahilinde renkli anlar: gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti

Burhaniye İskele sahilinde yağmur sonrası beliren gökkuşağı, kısa sürede vatandaşların fotoğraf yarışına sahne oldu; görüntüler hızlıca paylaşıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Burhaniye sahilinde renkli anlar: gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti

Yağmur sonrası renk şöleni:

Burhaniye ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, İskele sahilinde toplananların ilgisini çekti. Sahilde oluşan bu renkli görüntüyü yakalamak isteyen çok sayıda vatandaş, aynı anda fotoğraf çekebilmek için zamanla yarıştı.

Sahilde gözlemler:

2 çocuk annesi Elif Korkmaz, İskele sahilinde sık sık farklı tabiat olaylarına tanık olduklarını söyledi. Korkmaz, "Sahilde çok sayıda tabiat olayına şahit oluyoruz. Yağmurdan sonra oluşan Gökkuşağı da çok güzel görünüyor. Ancak bu görüntü en fazla 10 dakika sürüyor. Onun için insanın elini çabuk tutması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Görüntülerin paylaşılması:

Korkmaz, çektiği fotoğrafları paylaştığını ve paylaşılan görsellerin kısa sürede ilgi gördüğünü belirtti. Gökkuşağının kısa ömürlü olması, sahildeki ziyaretçileri hızlı hareket etmeye ve anı kaydetmeye yöneltti.

GÖKKUŞAĞI VE ELİF KORKMAZ

GÖKKUŞAĞI VE ELİF KORKMAZ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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