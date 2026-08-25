İzmir'de ikinci şans: denetimli serbestlikten mesleğe geçiş modeli

İkinci Şans Projesi nedir ve kimleri hedefliyor:

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay tarafından tanımlanan İkinci Şans Projesi, ceza infaz kurumlarındaki ve özellikle denetimli serbestlik kapsamında bulunan kadınların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan kapsamlı bir sosyal dönüşüm girişimidir. Proje, katılımcıların mesleki eğitimlerle desteklenip üretime, istihdama ve toplumsal hayata daha güçlü bağlanmasını hedeflemektedir.

eğitim ve istihdama yönelim:

Proje kapsamında kadınların farklı meslek alanlarında eğitim almaları, uygulamalı beceriler kazanmaları ve sertifikasyon süreçlerinin oluşturulması planlanmaktadır. Eğitimler sonrası özel sektörle kurulan bağlantılar aracılığıyla istihdam olanaklarına erişimleri desteklenecek; böylece mahkûmiyet sonrası hayatın ekonomik zemini güçlendirilecektir. Bu yaklaşım, bireysel rehabilitasyon kadar toplumsal uyumun sağlanmasına da katkı sağlayacaktır.

izmir'in rolü ve kurumsal iş birliği:

İzmir, projenin uygulama modelinin geliştirileceği pilot merkez olarak gösteriliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde yürütülen görüşmelerde eğitimlerin planlanması, mesleki alanların belirlenmesi, uygulama süreçleri ve istihdam bağlantılarının oluşturulmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldanın kurumlar arası iş birliğine verdiği destek, projenin sağlıklı ilerlemesi açısından öne çıktı.

Bu model kamu, sivil toplum ve özel sektör arasında kurulan bir iş birliği çerçevesinde yürütülecek; Adalet Bakanlığı'nın denetimli serbestlik sistemi içinde süregelen topluma yeniden kazandırma çabalarıyla uyumlu hale getirilecektir.