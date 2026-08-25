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Kavacık kavşağında ilk etap başlıyor, üç projeyle Beykoz trafiğine uzun vadeli müdahale

Kavacık kavşağı'nda bu hafta başlayacak ilk etapta şerit düzenlemeleri yapılacak; KMO bağlantısı ve Ümraniye–Kavacık–Beykoz metro hattı trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavacık kavşağında ilk etap başlıyor, üç projeyle Beykoz trafiğine uzun vadeli müdahale

Çalışmanın kapsamı:

İstanbul'da günlük ortalama 240 bin aracın kullandığı TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı'nda ilk etap çalışmalarının bu hafta başlaması kararlaştırıldı. Proje, kısa vadede trafik akışını rahatlatacak şerit düzenlemeleri ve orta-uzun vadede kapasite artırıcı altyapı müdahalelerini içeriyor.

İlk aşamada otoyola giriş ve katılım şeritleri yeniden düzenlenecek ve uzatılacak. Batı yönündeki katılım şeritleri FSM Köprüsü'ne, doğu yönündeki şeritler ise Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar uzatılarak araçların birbirinin önünü kesmesinin ve akışın yavaşlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ara aşamada yapılacaklar:

İkinci aşamada yeni köprüler ve direksiyonel kavşak kolları inşa edilerek farklı yönlere giden trafik hareketleri birbirinden ayrıştırılacak. Bu düzenlemelerle kavşağın kapasitesinin artırılması, trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Planlama, kesinti ve güvenlik etkinlikleri dikkate alınarak aşamalı biçimde uygulanacak.

KMO bağlantı yolu ve metro projesi:

Kavacık düzenlemesi, tek başına çözüm olarak görülmüyor; aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Çavuşbaşı Bağlantı Yolu ile Ümraniye–Kavacık–Beykoz raylı sistem hattı projeleriyle birlikte ele alınıyor. KMO Çavuşbaşı Bağlantı Yolu projesi 2,7 kilometre uzunluğunda ve 2 gidiş 2 geliş olarak planlandı. Proje onaylandı, yapım ihalesi gerçekleştirildi ve gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından inşaata başlanacak.

Raylı sistem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilecek projeler kapsamına alındı. Ümraniye–Kavacık–Beykoz hattı toplam 17,49 kilometre ve 14 istasyonlu olarak planlandı; hedef, proje çalışmalarında ilerleyerek önümüzdeki yıl içinde temel atma aşamasına gelmek.

Belediye görüşü ve hedeflenen etki:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, projeleri birbiriyle bağlantılı üç ayak olarak değerlendirdiklerini belirtti. Gürzel, "Metro toplu ulaşımı güçlendiriyor, Kavacık mevcut trafik düğümünü çözüyor, Çavuşbaşı ise Beykoz’a alternatif bir giriş açıyor. Amacımız günü kurtaran çözümler değil, Beykoz’un ulaşım yükünü kalıcı olarak hafifletecek, komşularımızın günlük hayatını kolaylaştıracak güçlü ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak" dedi.

Yetkililer, üç projenin birlikte hayata geçirilmesinin Kavacık merkezli yükün azalmasına, ulaşım sürelerinin kısalmasına ve bölge güvenliğinin artmasına katkı sunacağını öngörüyor. İlk etapla birlikte trafik akışındaki iyileşmenin hızlı bir şekilde hissedilmesi bekleniyor; daha kapsamlı değişiklikler ise sonraki aşamalarda devreye girecek.

İSTANBUL’DA GÜNLÜK ORTALAMA YAKLAŞIK 240 BİN ARACIN KULLANDIĞI TEM OTOYOLU KAVACIK KAVŞAĞI’NDA İLK...

İSTANBUL’DA GÜNLÜK ORTALAMA YAKLAŞIK 240 BİN ARACIN KULLANDIĞI TEM OTOYOLU KAVACIK KAVŞAĞI’NDA İLK ETAP ÇALIŞMALAR BU HAFTA BAŞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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