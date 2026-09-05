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Bolu’da gece denetimiyle motosiklet kullanıcılarına güvenlik çağrısı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaçayır Mahallesi'nde yaklaşık 100 motosikleti gece denetleyip kask, egzoz ve sürücü belgeleri hakkında bilgilendirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu’da gece denetimiyle motosiklet kullanıcılarına güvenlik çağrısı

Denetimin ayrıntıları:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, motosiklet trafiğinin yoğun olduğu noktada sürücüleri durdurarak kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100’e yakın motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı ve kurallara aykırılık tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

hangi kontroller yapıldı:

Polis ekipleri özellikle kask kullanımı başta olmak üzere hız sınırlarına uyum, egzoz sistemi, aynalar ve sürücü belgeleri üzerinde durdu. Egzoz ve ayna kontrolleri ile birlikte sürücü belgelerinin mevzuata uygunluğu incelendi; eksiklik tespit edilen araç ve sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

sürücülerin değerlendirmeleri:

Motosiklet sürücüsü Buse Esen, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Arabalar motosikletleri çok sıkıştırıyor. Ehliyetsiz motosiklet kullananlar oluyor. Onlara yönelik cezalar ve denetimler eskiye göre artırıldı. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz. Araç sürücüleri de motosikletleri sıkıştırmazsa daha iyi olacak. Daha önce motosikletlerle ön kaldıranları görüyorduk, şu anda pek görmüyorum" dedi.

Kadir Ayhan ise motosiklet kullanımının arttığını ve dikkatsiz sürüşlerin görüldüğünü vurgulayıp, "Motosiklet kullanımı çok çoğaldı. Çok dikkatsiz şekilde kullananlar var. Polis ekipleri görevlerini iyi şekilde yapıyor. Biz çok memnunuz. Kurallar hakkında da güzel bilgiler veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Denetimler, gece trafiğinde risk oluşturan davranışların tespit edilip düzeltilmesine ve sürücülerin bilgilendirilmesine yönelik olarak planlı şekilde gerçekleştirildi. Uygulama, trafik güvenliğini artırma amaçlı tedbirlerin sahada hayata geçirildiğine dair bir örnek oluşturdu.

Yetkililer, özellikle kask kullanımı ve trafik kurallarına uyulmasının kazaların azaltılmasında belirleyici olduğuna dikkat çekiyor ve sürücüler ile diğer yol kullanıcılarına daha dikkatli davranma çağrısı yapıyor.

Bolu’da gece denetiminde motosikletlilere hayati uyarı

Bolu’da gece denetiminde motosikletlilere hayati uyarı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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