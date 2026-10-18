Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Tunceli'de bahçeye giren yaban domuzu ev sahibiyle gerilim yaşattı

Tunceli'de evinin önünde beliren yaban domuzu, Gürkan Yılmaz'ın kapıyı kapatma çabası sırasında saldırganlaştı; olay cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 02:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de bahçeye giren yaban domuzu ev sahibiyle gerilim yaşattı

O anlar cep telefonu kamerasında:

Görüntülerde, evinin önünde bulunan yaban domuzunun saldırgan tavırlar sergilediği görülüyor. Kayda geçen anlarda Gürkan Yılmaz bahçe kapısını kapatmaya çalışırken hayvanın geri çekilmediği dikkat çekiyor.

Video, domuzun kapıya şiddetle vurduğu ve ev sahibine yönelik tehdit oluşturduğu anları içeriyor.

Mahallede korku ve tepkiler:

Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı ve görüntülerde izleyenlerde tedirginlik yaratıyor. Kayda geçen sahneler, bahçe kapısına yönelik saldırı anlarını net şekilde aktarıyor.

Yaşananlar, yerleşim alanlarına giren yabani hayvanların beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor.

TUNCELİ&#039;DE BAHÇESİNE GİRMEK İSTEYEN YABAN BOMUZU VATANDAŞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

TUNCELİ'DE BAHÇESİNE GİRMEK İSTEYEN YABAN BOMUZU VATANDAŞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da kent merkezinde etkili olan sis ulaşımı zorlaştırdı
images

Bolu'da gece sağanakları yaşamı aksattı
images

Hasarlı hat onarıldı: Dörtyol'da içme suyu iletimi güçlendirildi
images

düzce'de sağanakla mücadele sürüyor: belediye 140 personelle 36 saattir sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evinde misafir kabul ettiği kişi Odunpazarı'nda bıçaklanarak öldü

Çorum'da kent merkezinde etkili olan sis ulaşımı zorlaştırdı

Pendik'te inşaat kazısı ve yağış zemin kaymasına yol açtı, bina boşaltıldı

Uludağ’da 20 santimetre kar: jandarma kış tedbirlerini sıklaştırdı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması