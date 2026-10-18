Tunceli'de bahçeye giren yaban domuzu ev sahibiyle gerilim yaşattı

O anlar cep telefonu kamerasında:
Görüntülerde, evinin önünde bulunan yaban domuzunun saldırgan tavırlar sergilediği görülüyor. Kayda geçen anlarda Gürkan Yılmaz bahçe kapısını kapatmaya çalışırken hayvanın geri çekilmediği dikkat çekiyor.
Video, domuzun kapıya şiddetle vurduğu ve ev sahibine yönelik tehdit oluşturduğu anları içeriyor.
Mahallede korku ve tepkiler:
Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı ve görüntülerde izleyenlerde tedirginlik yaratıyor. Kayda geçen sahneler, bahçe kapısına yönelik saldırı anlarını net şekilde aktarıyor.
Yaşananlar, yerleşim alanlarına giren yabani hayvanların beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor.
TUNCELİ'DE BAHÇESİNE GİRMEK İSTEYEN YABAN BOMUZU VATANDAŞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
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