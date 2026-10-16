Bolu'da gençleri hedef alan silah paylaşımlarına geniş operasyon

Bolu'da sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyon

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silah ve suç içerikli paylaşımlar yapan hesapları tespit ederek müdahale etti. Paylaşımların vatandaşların can güvenliğini tehdit edebileceği ve özellikle yaşı küçük çocuklar üzerinde dolaylı veya psikolojik etkiler oluşturabileceği değerlendirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonun gerekçesi ve kapsamı:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü soruşturmada 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda; 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, tabancalara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, farklı ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi. Operasyon sonucunda haklarında işlem yapılan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden şiddet ve suç içerikli paylaşımların tespit edilmesine yönelik denetimlerin süreceğini ve benzer paylaşımların kamu güvenliğine etkileri konusunda hassasiyeti artıracaklarını bildirdi. Suçun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

BOLU’DA SOSYAL MEDYADA SİLAH VE SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN HESAPLARA YÖNELİK 22 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN, ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.