Dolar 50,1503 +0,05%
Euro 55,8882 -0,51%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,44 -1,03%
EUR/USD 1,1142 -0,68%
Brent Petrol 98,46 +0,17%
--°

Bolu'da kar uyarısı: örtü 5–20 santimetreye ulaşabilir

Bolu Valiliği, 7 Kasım 2026 Cumartesi 03.00'ten 8 Kasım 2026 Pazar 06.00'ya kadar sürecek yağışlarda 5–20 cm kar örtüsü ve ulaşım risklerine karşı tedbir istedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da kar uyarısı: örtü 5–20 santimetreye ulaşabilir

Bolu valiliğinden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları için uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada yağışların 7 Kasım 2026 Cumartesi saat 03.00ten itibaren başlayacağı ve 8 Kasım 2026 Pazar saat 06.00a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

tahmin edilen örtü ve süre:

Valiliğin aktardığı tahminlere göre yağışların yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, bazı bölgelerde kar örtüsünün 5 ila 20 santimetre arasında değişebileceği belirtiliyor. Uyarı, belirtilen başlangıç ve bitiş saatleri içinde geçerli sayıldı.

beklenen etkiler ve vatandaşlara çağrı:

Açıklamada kuvvetli yağışların sonucunda ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik, vatandaşlardan ve sürücülerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, hava koşullarındaki değişimleri takip etme, gerekli olmadıkça zorunlu olmayan yolculukları erteleme ve araçların kış şartlarına uygun donanımının gözden geçirilmesi gibi genel tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Kamu kurumları ve ilgili birimlerin ise ulaşım, acil müdahale ve altyapı risklerine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

}

BOLU VALİLİĞİ, 7 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 03.00&#039;TEN BAŞLAYARAK 8 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ SAAT...

BOLU VALİLİĞİ, 7 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 03.00'TEN BAŞLAYARAK 8 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ SAAT 06.00'YA KADAR KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı
images

Erzurum'da akşam bastıran kar cadde ve sokakları kısa sürede beyaza boyadı
images

Erzurum'da akşam karı kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi
images

Sarıkamış'ta kış erken geldi: kasımda ilçe beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tatvan'da yola çıkan başıboş ata çarpan sürücü yaralandı

Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi

Osman Özköylü: Mustafa Er ikinci yarının ilk 30 dakikasını izlemeli

Mustafa Er: ilk yarıdaki yönetim maçın kaderini etkiledi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt