Palandöken'de kar ve sis kış manzarası oluşturdu

kar ve sis görüntüleri:

Erzurum'da etkili olan yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde görülürken yüksek kesimlerde yerini kara ve sise bıraktı. Özellikle Palandöken Dağı'nın zirveye yakın noktaları ve kayak merkezinin üst pistleri beyaz örtüyle kaplandı.

Dağın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı ve kış mevsiminin yaklaştığına dair görsel bir zenginlik sundu. Bölgedeki beyaz örtü ve sis tabakası, dron ile görüntülendi ve kışa hazırlık yapan tesislerle birlikte doğal manzara ön plana çıktı.

günlük yaşama etkileri:

Kar yağışı kent yaşamını da etkiledi; araçların üzeri karla kaplanırken vatandaşlar biriken karları temizlemek zorunda kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Yetkililer ve vatandaşlar, yüksek rakımlı bölgelerdeki yoğunlaşan yağışın ulaşım ve güvenlik açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bölgedeki pistler ve çevresinin drone görüntüleri, hem yerel yaşamın hem de kış turizminin bu değişen hava koşullarına hızlı adapte olması gerektiğini gösterdi.

ERZURUM'UN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN PALANDÖKEN DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. KENT MERKEZİNDE SAĞANAK ŞEKLİNDE GÖRÜLEN YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR VE SİSE BIRAKIRKEN, KAYAK MERKEZİNİN ÜST PİSTLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.