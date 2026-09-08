Dolar 48,4545 +0,04%
Euro 56,3615 +0,18%
Bist 14.147,70 -0,03%
Altın Gram 6.929,78 -0,63%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,54 +1,31%
--°

Sevgi Yolu sabah temizliğiyle yenilendi

Marmaris Belediyesi ekipleri, Sevgi Yolu'nda günün ilk ışıklarıyla kapsamlı yıkama ve temizlik gerçekleştirdi; vatandaşlara çöp ve izmarit konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sevgi Yolu sabah temizliğiyle yenilendi

Sevgi Yolu'nda sabah temizliği

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçenin en yoğun kullanılan noktalarından Sevgi Yolu'nda sabahın erken saatlerinde kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Cadde boydan boya yıkanarak yaya alanları ve çevre düzeni gözden geçirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalarda, yol yüzeylerinin yıkanması ve çevre temizliği öncelikli olarak ele alındı. Vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından yoğun kullanılan bölgedeki atıklar toplanıp alanın genel hijyeni sağlandı. Erken saatlerde yapılan müdahale, günlük yaşamı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandı.

Vatandaşlara çağrı:

Belediye yetkilileri, kentin temiz ve düzenli kalabilmesi için halkın desteğinin önemine vurgu yaptı. Özellikle çöp kutularının kullanılması, izmaritlerin çevreye atılmaması ve ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda duyarlılık istendi. Yetkililer, küçük özenlerin kenti daha yaşanabilir kılacağını belirtti.

Marmaris Belediyesi, şehir genelinde benzer temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini duyurdu ve bölge sakinlerine işbirliği çağrısını yineledi.

MARMARİS SEVGİ YOLU’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

MARMARİS SEVGİ YOLU’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama
images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları
images

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yılmaz ile Üstel deniz faciası sonrası iş birliğini görüştü

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı