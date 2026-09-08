Sevgi Yolu sabah temizliğiyle yenilendi

Sevgi Yolu'nda sabah temizliği

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçenin en yoğun kullanılan noktalarından Sevgi Yolu'nda sabahın erken saatlerinde kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Cadde boydan boya yıkanarak yaya alanları ve çevre düzeni gözden geçirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalarda, yol yüzeylerinin yıkanması ve çevre temizliği öncelikli olarak ele alındı. Vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından yoğun kullanılan bölgedeki atıklar toplanıp alanın genel hijyeni sağlandı. Erken saatlerde yapılan müdahale, günlük yaşamı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandı.

Vatandaşlara çağrı:

Belediye yetkilileri, kentin temiz ve düzenli kalabilmesi için halkın desteğinin önemine vurgu yaptı. Özellikle çöp kutularının kullanılması, izmaritlerin çevreye atılmaması ve ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda duyarlılık istendi. Yetkililer, küçük özenlerin kenti daha yaşanabilir kılacağını belirtti.

Marmaris Belediyesi, şehir genelinde benzer temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini duyurdu ve bölge sakinlerine işbirliği çağrısını yineledi.

MARMARİS SEVGİ YOLU’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI