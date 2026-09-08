Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Bali köyünde orman yangını: havadan ve karadan müdahaleyle kontrol sağlandı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Bali köyünde çıkan orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bali köyünde orman yangını: havadan ve karadan müdahaleyle kontrol sağlandı

olayın seyrine genel bakış:

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Bali köyü yakınlarında saat 13.30 civarında otluk arazide başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve kullanılan kaynaklar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan eş zamanlı yürütülen müdahale sonucunda ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alındı.

çıkış nedeni ve sonraki durum:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer tarafından yapılan müdahale sonrası yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

BOLU’NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI BALİ KÖYÜNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN BİR BUÇUK SAATLİK...

BOLU’NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI BALİ KÖYÜNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN BİR BUÇUK SAATLİK ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı
images

Alevler yeşili kara örtüye çevirdi: Yaraş’ta 150 hektar zarar gördü
images

Tutuksuz sanığın savunmasında 'sistem' vurgusu ve nakit ödemeler iddiası
images

Toptaş'ta başlayan ağaçlık yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitim ortamında güvenlik ihtiyacı: öğretmenlerin büyük çoğunluğu zorbalığa tanık

Kırsala 150 yeni yangın söndürme tankeriyle müdahale kapasitesi artırıldı

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı

Alevler yeşili kara örtüye çevirdi: Yaraş’ta 150 hektar zarar gördü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı