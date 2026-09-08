Bali köyünde orman yangını: havadan ve karadan müdahaleyle kontrol sağlandı

olayın seyrine genel bakış:

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Bali köyü yakınlarında saat 13.30 civarında otluk arazide başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve kullanılan kaynaklar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan eş zamanlı yürütülen müdahale sonucunda ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alındı.

çıkış nedeni ve sonraki durum:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer tarafından yapılan müdahale sonrası yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

BOLU’NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI BALİ KÖYÜNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN BİR BUÇUK SAATLİK ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINDI.