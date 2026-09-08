Savunmada ilişki vurgusu: Yaşar Güler ile Ünal Üstel bir araya geldi

Görüşme bilgileri:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Toplantının gerçekleştiği yer olarak Milli Savunma Bakanlığı kaydedildi.

Toplantının çerçevesi:

Açıklamada yer alan bilgilere göre iki isim arasında gerçekleşen görüşme, taraflar arasındaki doğrudan temasın sürdüğünü gösterdi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Türkiye-KKTC ilişkileri bağlamında:

Bu tür yüksek düzeyli temaslar, Ankara ile Lefkoşa arasındaki iletişim kanallarının açık tutulduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Görüşme, karşılıklı temasların ve koordinasyonun devam ettiğini işaret ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER (SAĞDA), KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE GÖRÜŞTÜ.