Tarımda teknoloji ve destek: İş Bankası İmeceKart çekilişiyle ödüller çiftçilerin oldu

İmeceKart çekilişinde traktör ve akıllı teknolojiler üreticilere teslim edildi

Türkiye İş Bankası, tarım sektörüne sağladığı desteği bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmeceKart Çekilişi ile sürdürdü. Düzenlenen törende, kampanya kapsamında kazanan üreticilere dört traktör ile altı akıllı tarım teknolojisi ödülü teslim edildi. Traktörler Manisa, Diyarbakır, Aksaray ve Nevşehir illerine giderken; çekilişle ayrıca üç zirai donanım ve üç akıllı dümenleme sistemi hak sahiplerine ulaştı.

kampanya işleyişi ve çiftçilere sağlanan kolaylıklar:

İmeceKart kampanyası, çiftçilerin dönemsel girdi maliyetlerini karşılamak üzere yaptıkları harcamaların aynı zamanda çekilişe katılım hakkına dönüşmesini sağlıyor. Banka yetkililerinin verdiği bilgiye göre katılımcılar her 50 bin TL’lik harcamada bir çekiliş hakkı kazanıyor ve işlem başvuruları çoğunlukla İşCep üzerinden yapıldı; kampanyaya 200 binin üzerinde katılım gerçekleşti. Kampanya, çiftçilere hasat dönemine kadar ödeme erteleme imkânı sunarak nakit akışını rahatlatıyor.

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit törende yaptığı konuşmada bankanın tarım alanındaki çok boyutlu yaklaşımını vurguladı: "700 bin çiftçimizle birinci önceliğimiz bilgi çerçevesinde hareket etmek. 40’a yakın üniversite ile işbirliği, 4 bine yakın öğrenciye finansal destek ve sahada 100 kişilik ekiple doğrudan temas gibi çalışmalarımız var." Yiğit ayrıca bankanın karbon ayak izi ölçümüne ilişkin algoritma geliştirme çabalarını ve Tarım KGF çalışmasını hatırlattı; söz konusu çalışmaların 25 üründe karbon ayak ölçümünü içerdiğini belirtti.

imece mobil: uygulama özellikleri ve işlem hacmi:

İmece Mobil uygulaması, İş Bankası’nın tarıma yönelik dijital çözüm platformu olarak konumlanıyor. Uygulama ücretsiz indirildiğinde çiftçiler üç ana modülle karşılaşıyor: Tarım modülü (ziraat mühendislerine ücretsiz danışma, uydu ile tarla izleme, gübre programları, toprak analizleri), Finans modülü (tarım kredileri, tarım kartı, sigorta karşılaştırmaları ve başvuru) ve Market modülü (girdi, makine ve ekipmanların satıldığı e-ticaret ortamı).

İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam uygulamanın üretim sürecindeki problemlere tek platformdan çözüm getirmeyi amaçladığını ifade etti: "İmece Mobil çiftçilerin hayatını kolaylaştıran bir platform". Sağlam, platformun bir yılda 200 binden fazla trafik aldığını ve toplam işlem hacminin 1 milyar TL'yi aştığını açıkladı. Mevcut yapıda uygulamada 500’ün üzerinde mağaza ve 6 binden fazla ürün bulunduğunu, bu sayıların artırılacağını belirtti.

Ayrıca, gelecek dönem planları arasında tarımsal hesap ve kredi entegrasyonları, ödeme çeşitlerinin genişletilmesi ve tedarikçi finansmanına yönelik alacak iskontosu modülünün hayata geçirilmesi yer alıyor. Sağlam, yakın zamanda kullanıcıların uygulama üzerinden toprak analizini sipariş edip laboratuvara gönderebilecekleri hizmetin duyurusunun yapılacağını da ekledi.

kazanan çiftçinin görüşü:

Çekilişte zirai ilaçlama dronu kazanan talihli Öznur Işık, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Mutlu oldum. Gerçekten çok güzel bir şey. İş Bankası’nın çiftçinin yanında olması çok güzel bir destek oldu. Dronla daha iyi ilaçlama yapılır, daha iyi gübreleme olacak; mahsullerimiz ezilmeden, kırılmadan daha güvenli bir şekilde ilaçlama yapacağız."

İş Bankası’nın İmeceKart ve İmece Mobil hamleleri, finansal destek mekanizmalarını dijital hizmetlerle birleştirerek üreticilerin likidite yönetimini kolaylaştırmayı, tarımda teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı ve yerel üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

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