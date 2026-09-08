Gaziantep'te zabıta denetiminde çıkan miktar dikkat çekti: dilencinin üzerinden 64 bin 855 TL çıktı

Gaziantep'te zabıta denetiminde bir kadının üzerinden yüklü miktar çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte yoğunluğun olduğu noktalarda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dilencilik denetimlerinde bir kadını durdurdu. Yapılan üst araması ve poşet kontrollerinde beklenenden fazla tutarda para ele geçirildi.

Denetimin ayrıntıları:

Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramalarda, şüpheli kadının üstünde ve elindeki poşetlerde toplam 64 bin 855 TL bulundu. İşlem sırasında tutanak tutulduğu ve paranın ekiplerce kayıt altına alındığı bildirildi.

Zabıta uyarısı ve işlem:

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. Ekiplerimizce dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 64 bin 855 TL çıktı. İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin, dilencilik faaliyetlerini ALO 153’e bildirin" ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan benzer durumları ALO 153 hattına bildirmeleri istendi.

GAZİANTEP'TE ZABITA EKİPLERİNCE DİLENCİLERE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE YAKALANAN BİR KADIN DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA 'PES' DEDİRTTİ. ŞÜPHELİNİN ÜST ARAMASI VE ELİNDEKİ POŞETLERDE YAPILAN ARAMALARDA TOPLAM 64 BİN 855 TL ELE GEÇİRİLDİ.