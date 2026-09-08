Sincan'da çarpışan araçtan yayılan alevler otluk alanda yangın çıkardı

kaza ve yangının gelişimi:

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araçta yangın çıktı. Çarpmanın ardından alevler kısa sürede yayılarak otomobili kullanılamaz hale getirdi ve yangın çevredeki otluk araziye sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engelledi.

müdahale ve olumsuz sonuçlar:

İtfaiyenin hızlı çalışması sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü; olayda yerleşim yerlerine sirayet yaşanmadı. Kazada yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer araçta da hasar meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre kazada ve yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

Otomobillerin çarpıştığı kaza yangına neden oldu