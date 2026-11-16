Çocuklarla buluşan Yeşil Vatan tırı çevre bilincini pekiştirdi

Yeşil Vatan tanıtım tırı Bolu'da

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Projenin amacı, küçük yaşlardan itibaren orman sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak olarak açıklandı. Ziyarete gelen çocuklar ve gençler, etkinlik alanında düzenlenen programlarda hem eğlendi hem de doğanın korunmasına ilişkin bilgiler edindi.

Etkinlikler ve eğitim içerikleri:

Tır içinde ve etkinlik alanında üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları yer aldı. Katılımcılar, atölyelerde resim yapma ve fidan dikme gibi uygulamalı etkinliklerle doğa koruma temasını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikler, çocukların dikkatini çekecek görsel-işitsel anlatımlar ve interaktif uygulamalar üzerine kurgulandı.

Yerel yürütme ve ziyaret takvimi:

Çalışma, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tır, Bolu'da bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak ve bu süre içinde ilçelerdeki çocuklarla da buluşacak şekilde programlandı. Yerel sorumlular, projenin devamlılığı ve daha geniş kitlelere ulaşması için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklar, düzenlenen aktiviteler sayesinde eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Etkinlikten çok memnun kaldığını söyleyen 10 yaşındaki Davut Bostancı, 'Bugün çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Resim çizdim, fidan diktim. Sinema da güzeldi' şeklinde duygularını paylaştı.

Projenin hedefi, küçük yaşlardan başlayarak ormanlara ve doğaya ilişkin bilinç oluşturmak; bu sayede uzun vadede toplumda çevreye saygı ve sürdürülebilir davranışların yaygınlaşmasına katkı sağlamak olarak özetlenebilir.

Yeşil Vatan Tırı, Bolu'da çocuklarla buluştu